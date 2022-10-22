ua ru
Сб, 22 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріл Нікопольського району: кількість поранених збільшилась (фото)

Новость на русском →
Україна, Субота 22 жовтня 2022 20:52
Обстріл Нікопольського району: кількість поранених збільшилась (фото) Фото: Обстріл Нікопольського району (t.me/Yevtushenko_E)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 22 жовтня, російські окупанти обстріляли Нікопольський район з реактивної артилерії. Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Надвечір окупанти здійснили обстріл Червоногригорівської ТГ. Саме з цим було пов'язане попередження про загрозу", - йдеться у повідомленні.

За словами Євтушенка, пошкоджено п'ять приватних будинків, господарчі споруди, лінії електромережі. Осколкові пораненя дістали двоє жінок та двоє чоловіків.

"Троє з них госпіталізовані, одна з постраждалих у важкому стані", - заявив Євтушенко.

Нагадаємо, що сьогодні росіяни обстріляли Нікопольський район. Внаслідок атаки троє людей отримали поранення.

Вранці, 22 жовтня, Російська Федерація вдалась до чергового масованого удару. В низці областей пролунали вибухи, внаслідок чого в деяких населених пунктах зникло світло.

Також у Нікополі про повітряну тривогу повідомлятимуть ДСНС та поліція.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нікополь Дніпропетровська область Війна в Україні
NEWS
ЗСУ відбили всі атаки на Донбасі та знищили склад боєприпасів окупантів, - Генштаб
ЗСУ відбили всі атаки на Донбасі та знищили склад боєприпасів окупантів, - Генштаб
DAILY
Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції
Юлія Акимовакоресподент Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції