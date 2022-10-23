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Россияне ударили по Никополю с РСЗО, есть пострадавшие

Фото: россияне ударили по Никополю из РСЗО, есть пострадавшие (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня в воскресенье, 23 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram.

По предварительной информации, три человека пострадали. В результате атаки есть повреждения зданий. Также произошел пожар. Детали уточняются.

Напомним, вчера россияне обстреляли Никопольский район из реактивной артиллерии, четыре человека получили ранения.

Сегодня ночью силы ПВО ночью сбили иранский дрон, которым россияне атаковали Днепропетровскую область.

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НикопольДнепропетровская область