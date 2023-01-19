Росіяни вдарили по Нікопольському району з "Градів": є руйнування

В ніч на 19 січня росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голові Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Він повідомив, що з "Градів" та важкої артилерії обстріляли дві громади - Червоногригорівську та Марганецьку, випустивши понад 30 снарядів.

"Попередньо, люди не постраждали. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. З’ясування наслідків ще триває", - заявив Резніченко.