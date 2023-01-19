Россияне ударили по Никопольскому району из "Градов": есть разрушения

В ночь на 19 января россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Он сообщил, что из "Градов" и тяжелой артиллерии обстреляли две общины - Красногригорьевскую и Марганецкую, выпустив более 30 снарядов. "Предварительно люди не пострадали. Повреждены частные дома и хозяйственные сооружения. Выяснение последствий еще продолжается", - заявил Резниченко.