Росіяни вдарили по медзакладу у Дніпрі: є постраждалі

Він повідомив, що внаслідок ворожої атаки є постраждалі.

Лисак не наводить більше детальної інформації, закликаючи українців не поширювати зайвого та не сіяти фейки.

Зазначимо, що раніше місцеві жителі повідомляли про вибухи, що лунали під час тривоги у Дніпропетровській області.

Ситуація у Дніпрі та області

Під час сьогоднішньої нічної ракетної атаки окупанти обстріляли й Дніпропетровську області.Вони зробили це за допомогою дронів та ракет.

Внаслідок атаки у Дніпрі було пошкоджено два будинки та автомобіль, руйнувань також зазнало транспортне підприємство, загоряння виникли на двох приватних підприємствах. Через ворожі обстріли постраждала одна людина.

Вночі над Дніпропетровською областю збили п'ять крилатих ракет та шість "Шахедів".

Загалом вночі українські захисники знищили 10 ворожих крилатих ракет, 23 "Шахеди" та два дрони оперативно-тактичного рівня.

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