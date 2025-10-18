Росіяни вдарили по Лозовій на Харківщині: горить будинок, постраждали жінки

Удари РФ авіабомбами

Нагадаємо, вчора голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що 16 жовтня росіяни вперше з початку повномасштабної війни запустили по Миколаєву дві авіабомби.

"Це вперше в принципі до Миколаєва долетіли. Тип там встановлюється. Але це вперше з початку війни, коли околиці міста були атаковані КАБами", - сказав він.

У соцмережах писали, що ворог завдав удару авіабомбою, дальність польоту якої становить близько 150 км. Стверджувалося, що ворожа ціль летіла зі швидкістю до 500 км/год.

Також зазначимо, що в червні були чутки, що росіяни вперше намагалися завдати удару авіабомбами по Дніпру.

Пізніше тоді ще керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що РФ використовувала бомбу-ракету "Гром-1". Українські захисники її збили.