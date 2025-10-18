Россияне ударили по Лозовой на Харьковщине: горит дом, пострадали женщины

Удары РФ авиабомбами

Напомним, вчера глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что 16 октября россияне впервые с начала полномасштабной войны запустили по Николаеву две авиабомбы.

"Это впервые в принципе до Николаева долетели. Тип там устанавливается. Но это впервые с начала войны, когда окрестности города были атакованы КАБами", - сказал он.

В соцсетях писали, что враг нанес удар авиабомбой, дальность полета которой составляет около 150 км. Утверждалось, что вражеская цель летела со скоростью до 500 км/ч.

Также отметим, что в июне были слухи, что россияне впервые пытались ударить авиабомбами по Днепру.

Позже тогда еще руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что РФ использовала бомбу-ракету "Гром-1". Украинские защитники ее сбили.