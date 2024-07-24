Россияне ударили по Лозовой: есть раненые, четыре человека ищут
Российские войска обстреляли объект инфраструктуры в Лозовой Харьковской области. Трое людей пострадали, еще четверых ищут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"По только что полученной информации в г. Лозовая враг атаковал инфраструктурный объект", - рассказал он.
В результате ракетного удара пострадали три человека, еще относительно четырех продолжаются поисковые работы.
"Все службы на местах", - констатировал глава ОВА.
Обстрел Харькова
Кроме Лозовой, российские войска атаковали и Харьков 24 июля. Оккупанты ракетами инфраструктурный объект Харькова. На месте попадания начался сильный пожар.
Позже стало известно, что захватчики ударили по городу дважды.
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