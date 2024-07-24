Россияне ударили по Лозовой: есть раненые, четыре человека ищут

Российские войска обстреляли объект инфраструктуры в Лозовой Харьковской области. Трое людей пострадали, еще четверых ищут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"По только что полученной информации в г. Лозовая враг атаковал инфраструктурный объект", - рассказал он.

В результате ракетного удара пострадали три человека, еще относительно четырех продолжаются поисковые работы.

"Все службы на местах", - констатировал глава ОВА.