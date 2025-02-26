Росіяни вдарили по Костянтинівці: багато загиблих та поранених

"Щонайменше 5 людей загинули і 8 поранені внаслідок ударів по Костянтинівці", - розповів він.

За даними ОВА, росіяни скинули на місто та його околиці керовані авіабомби, за попередньою інформацією, три.

Як додав Філашкін, останнім часом російські атаки на цивільних у Костянтинівці стали частішими і жорсткішими.

У Костянтинівці 11 поранених

Як пізніше зазначили у Нацполіції, Росія скинула на місто та околиці щонайменше 6 авіабомб "ФАБ-250".

"Серед загиблих - 47-річна жінка та четверо чоловіків: 56, 57, 75 років, вік ще одного встановлюється. Тривають рятувальні заходи", - розповіли правоохоронці.

Крім того, поранено п'ять жінок і шість чоловіків від 33 до 83 років.

Руйнувань зазнали 52 цивільних об’єкти, з них понад 20 житлових будинків.