Росіяни вдарили по Костянтинівці: багато загиблих та поранених

Російські війська атакували Костянтинівку авіабомбами 26 лютого. Загинули п'ять людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької області Вадима Філашкіна.
"Щонайменше 5 людей загинули і 8 поранені внаслідок ударів по Костянтинівці", - розповів він.
За даними ОВА, росіяни скинули на місто та його околиці керовані авіабомби, за попередньою інформацією, три.
Як додав Філашкін, останнім часом російські атаки на цивільних у Костянтинівці стали частішими і жорсткішими.
Як пізніше зазначили у Нацполіції, Росія скинула на місто та околиці щонайменше 6 авіабомб "ФАБ-250".
"Серед загиблих - 47-річна жінка та четверо чоловіків: 56, 57, 75 років, вік ще одного встановлюється. Тривають рятувальні заходи", - розповіли правоохоронці.
Крім того, поранено п'ять жінок і шість чоловіків від 33 до 83 років.
Руйнувань зазнали 52 цивільних об’єкти, з них понад 20 житлових будинків.
У ніч на 26 лютого російські окупанти знову обстріляли Костянтинівку, завдавши удару по житлових районах міста. Цього разу ніхто не постраждав.
Крім того, росіяни скинули чотири авіабомби на Костянтинівку 21 лютого. Є жертва, поранені, ще одна людина під завалами.
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