Россияне ударили по Константиновке: много погибших и раненых

Российские войска атаковали Константиновку авиабомбами 26 февраля. Погибли пять человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой области Вадима Филашкина.
"По меньшей мере 5 человек погибли и 8 ранены в результате ударов по Константиновке", - рассказал он.
По данным ОВА, россияне сбросили на город и его окрестности управляемые авиабомбы, по предварительной информации, три.
Как добавил Филашкин, в последнее время российские атаки на гражданских в Константиновке стали более частыми и жесткими.
Как позже отметили в Нацполиции, Россия сбросила на город и окрестности по меньшей мере 6 авиабомб "ФАБ-250".
"Среди погибших - 47-летняя женщина и четверо мужчин: 56, 57, 75 лет, возраст еще одного устанавливается. Продолжаются спасательные мероприятия", - рассказали правоохранители.
Кроме того, ранены пять женщин и шесть мужчин от 33 до 83 лет.
Разрушениям подверглись 52 гражданских объекта, из них более 20 жилых домов.
В ночь на 26 февраля российские оккупанты снова обстреляли Константиновку, нанеся удар по жилым районам города. В этот раз никто не пострадал.
Кроме того, россияне сбросили четыре авиабомбы на Константиновку 21 февраля. Есть жертва, раненые, еще один человек под завалами.
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