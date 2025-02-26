Атака на Костянтинівку: РФ завдала удару по житлових районах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

На щастя, завдяки швидким діям рятувальників, ніхто з мешканців не постраждав. Місцева влада продовжує працювати над відновленням пошкоджених об'єктів.

Внаслідок атаки виникло загоряння приватного житлового будинку. На місце події оперативно прибули рятувальники, які ліквідували пожежу та запобігли її подальшому поширенню.

В ніч на 26 лютого російські окупанти знову обстріляли Костянтинівку, завдавши удару по житлових районах міста.

Обстріл України у ніч на 26 лютого

Нагадаємо, що сьогодні вночі Харків знову став мішенню для дронової атаки, внаслідок якої "прильоти" зафіксовані в двох районах міста. Обстріли пошкодили житлові будинки та ресторан, є постраждалі.

У Київській області, в Бучанському районі, під час російської повітряної атаки з використанням ударних безпілотників загинула одна людина. Тіло було виявлено під час гасіння пожежі після атаки.

Крім того, у ніч на 26 лютого російські війська обстріляли енергетичний об'єкт ДТЕК у Дніпропетровській області.