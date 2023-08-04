UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Херсонській області, є постраждалий

Фото: росіяни вдарили керованими авіабомбами по Херсонській області, є постраждалий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська авіація вдарила по Одрадокамʼянці Херсонської області двома керованими авіабомбами. Є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.

Як пише ОВА, ворог завдав удару близько о 10:00, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки. Також поранення отримав 50-річний чоловік. 

"Близько 10:00 на мирний населений пункт скинули дві керовані авіабомби. Через обстріл пошкоджено щонайменше 5 житлових будинків. Поранення отримав 50-річний чоловік", - пише ОВА. 

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області, росіяни активно обстрілюють її з іншого берега річки, використовуючи, в основному, артилерію та керовані авіабомби.

Наприклад, внаслідок нещодавнього удару по селу Веселе поранення отримала 69-річна жінка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяХерсонська областьВійна в Україні