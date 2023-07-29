Російські окупанти обстріляли Херсонську область, є постраждала

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації.

Як пише ОВА, росіяни влучили по житлових будинках.

"Потерпілу з мінно-вибуховою травмою, ураженнями грудної клітки та кінцівок доставили до лікарні. Медики надають їй необхідну допомогу", - додає пресслужба.

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації правобережної частини Херсонській області, ворог активно обстрілює її з іншого берега Дніпра, використовуючи артилерію та керовані авіабомби. Наприклад, 28 липня, росіяни завдали удару по двох селах в регіоні, внаслідок чого було поранено двох чоловіків.

Як розповідав голова ОВА Олександр Прокудін, протягом минулої доби окупанти здійснили 29 обстрілів, випустивши 126 снарядів з мінометів, артилерії, танків, авіації та БПЛА. Зокрема по Херсону було випущено 11 снарядів. Четверо людей отримали поранення внаслідок російської агресії.