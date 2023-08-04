Россияне ударили управляемыми авиабомбами по Херсонской области, есть пострадавший

Как пишет ОВА, враг нанес удар около 10:00, в результате чего были повреждены жилые дома. Также ранения получил 50-летний мужчина.

"Около 10:00 на мирный населенный пункт сбросили две управляемые авиабомбы. Из-за обстрела повреждены по меньшей мере 5 жилых домов. Ранения получил 50-летний мужчина", - пишет ОВА.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне активно обстреливают ее с другого берега реки, используя в основном артиллерию и управляемые авиабомбы.

Например, в результате недавнего удара по селу Веселое ранение получила 69-летняя женщина.