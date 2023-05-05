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Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Херсонській області: є поранений

Ілюстративне фото: росіяни вдарили керованими авіабомбами по Херсонській області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові знову атакували Херсонську область за допомогою авіації. Було зафіксовано чотири "прильоти" керованих авіабомб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Окупанти гатили по селах Веселе та Козацьке Новокаховської громади.

У Веселому через обстріл було зруйновано будівлю церкви та пошкоджено оселі місцевих мешканців. Одна людина отримала поранення, її госпіталізували до Херсона.

Загалом через російські атаки було пошкоджено близько 20 житлових будинків.

Нагадаємо, поліцейські з Київської області потрапили під обстріл на Херсонщині, коли рятували людей.

Окрім того, за минулу добу окупанти випустили 538 снарядів по території Херсонської області.

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Херсонська областьВійна Росії проти України