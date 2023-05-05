Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Херсонській області: є поранений

Окупанти гатили по селах Веселе та Козацьке Новокаховської громади.

У Веселому через обстріл було зруйновано будівлю церкви та пошкоджено оселі місцевих мешканців. Одна людина отримала поранення, її госпіталізували до Херсона.

Загалом через російські атаки було пошкоджено близько 20 житлових будинків.

Нагадаємо, поліцейські з Київської області потрапили під обстріл на Херсонщині, коли рятували людей.

Окрім того, за минулу добу окупанти випустили 538 снарядів по території Херсонської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.