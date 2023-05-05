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Поліцейські Київської області потрапили під обстріл у Херсонській, коли рятували людей

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Херсон, П'ятниця 05 травня 2023 10:04
Поліцейські Київської області потрапили під обстріл у Херсонській, коли рятували людей Фото: поліцейські Київської області потрапили під обстріл у Херсонській області, э поранена (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Поліцейські Київської області потрапили під обстріл у Херсонській області, рятуючи людей. Жінка-кінолог отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

"Правоохоронці надавали допомогу місцевим мешканцям після обстрілу російської орди, коли раптово почався повторний обстріл "Градами". Поліцейського-кінолога поранило осколком в ногу та контузило", - йдеться в повідомленні.

Наразі вона доправлена до медичного закладу. Життю поліцейської нічого не загрожує.

Як розповіли в прес-службі, до повномасштабного вторгнення Олена несла службу у Херсонській області, та згодом, коли ворог був на підступах до міста, поліцейська разом із собакою Паном приїхали в Київську область та почали роботу тут.

Як повідомлялося, 3 травня російські окупанти обстріляли село Степанівка Херсонської області. Загинули троє енергетиків, які займались аварійно-відновлювальними роботами.

Нагадаємо, 20 січня в Беріславському районі Херсонської області під обстріл потрапив автомобіль поліцейських-спецназівців батальйону "Тавр". Є загиблий, ще четверо тяжко поранені.

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