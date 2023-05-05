RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ударили управляемыми авиабомбами по Херсонской области: есть раненый

Иллюстративное фото: россияне ударили управляемыми авиабомбами по Херсонской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные снова атаковали Херсонскую область с помощью авиации. Были зафиксированы четыре "прилета" управляемых авиабомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Оккупанты били по селам Веселое и Казацкое Новокаховской общины.

В Веселом из-за обстрела было разрушено здание церкви и повреждены дома местных жителей. Один человек получил ранения, его госпитализировали в Херсон.

Всего из-за российских атак было повреждено около 20 жилых домов.

Напомним, полицейские из Киевской области попали под обстрел в Херсонской области, когда спасали людей.

Кроме того, за прошедшие сутки оккупанты выпустили 538 снарядов по территории Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна России против Украины