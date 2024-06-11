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Росіяни вдарили КАБом по житловому кварталу Костянтинівки, багато постраждалих

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 10 червня, росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці. Поцілили по житловому мікрорайону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Донецької обласної прокуратури.

Згідно з попередніми даними, терористи атакували КАБом-500 з універсальним модулем планування й корекції.

Внаслідок удару постраждали 5 мешканців. Було госпіталізовано чоловіка 65 років та жінок віком від 63 до 88 років. У постраждалих діагностовано черепно-мозкову травму та множинні різані рани тіла. 

 

Фото: Росіяни вдарили КАБом по житловому кварталу Костянтинівки, багато постраждалих (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

"Пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних будинків: в оселях вибиті вікна та шибки", - додали у прокуратурі. 

Обстріли Донецької області 

Ворог регулярно обстрілює населені пункти Донецької області, оскільки вона є прифронтовою. Як приклад, у квітні завдали ракетного удару по п'ятиповерхівці у Костянтинівці внаслідок чого постраждали троє людей. Ще один будинок було нещодавно обстріляно ворогом у Селидовому

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