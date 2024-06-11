Згідно з попередніми даними, терористи атакували КАБом-500 з універсальним модулем планування й корекції.

Внаслідок удару постраждали 5 мешканців. Було госпіталізовано чоловіка 65 років та жінок віком від 63 до 88 років. У постраждалих діагностовано черепно-мозкову травму та множинні різані рани тіла.

Фото: Росіяни вдарили КАБом по житловому кварталу Костянтинівки, багато постраждалих (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

"Пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних будинків: в оселях вибиті вікна та шибки", - додали у прокуратурі.

Обстріли Донецької області

Ворог регулярно обстрілює населені пункти Донецької області, оскільки вона є прифронтовою. Як приклад, у квітні завдали ракетного удару по п'ятиповерхівці у Костянтинівці внаслідок чого постраждали троє людей. Ще один будинок було нещодавно обстріляно ворогом у Селидовому.