Росіяни вдарили по п'ятиповерхівці у Костянтинівці: є постраждалі

Російські окупанти сьогодні, 12 квітня, завдали ракетного удару по п'ятиповерхівці у Костянтинівці. Поранення дістали мирні жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Станом на зараз відомо про те, що щонайменше троє людей отримали поранення.

"Ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок, виникла пожежа на балконах з 2-го по 5-й поверх", - уточнюють у ДСНС.

Обстріли Донецької області

Нагадаємо, російські окупанти регулярно обстрілюють населені пункти Донецької області, оскільки вона є прифронтовою. Для цього вони використовують свої балістичні ракети і не лише.

Зокрема, 8 квітня ворог ударив по багатоповерхівці у Селидовому. Було відомо про поранених. Внаслідок удару сталася руйнація перекриття між 5 та 6 поверхами.

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