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Россияне ударили КАБом по жилому кварталу Константиновки, много пострадавших

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 10 июня, россияне нанесли авиаудар по Константиновке. Попали по жилому микрорайону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Донецкой областной прокуратуры.

Согласно предварительным данным, террористы атаковали КАБом-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

В результате удара пострадали 5 жителей. Были госпитализированы мужчина 65 лет и женщины в возрасте от 63 до 88 лет. У пострадавших диагностирована черепно-мозговая травма и множественные резаные раны тела. 

 

Фото: Россияне ударили КАБом по жилому кварталу Константиновки, много пострадавших (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

"Повреждены по меньшей мере 13 многоквартирных домов: в домах выбиты окна и стекла", - добавили в прокуратуре.

Обстрелы Донецкой области

Враг регулярно обстреливает населенные пункты Донецкой области, поскольку она прифронтовая. Как пример, в апреле нанесли ракетный удар по пятиэтажке в Константиновке, в результате чего пострадали три человека. Еще один дом был недавно обстрелян врагом в Селидово.

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Константиновка