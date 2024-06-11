Согласно предварительным данным, террористы атаковали КАБом-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

В результате удара пострадали 5 жителей. Были госпитализированы мужчина 65 лет и женщины в возрасте от 63 до 88 лет. У пострадавших диагностирована черепно-мозговая травма и множественные резаные раны тела.

Фото: Россияне ударили КАБом по жилому кварталу Константиновки, много пострадавших (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

"Повреждены по меньшей мере 13 многоквартирных домов: в домах выбиты окна и стекла", - добавили в прокуратуре.

Обстрелы Донецкой области

Враг регулярно обстреливает населенные пункты Донецкой области, поскольку она прифронтовая. Как пример, в апреле нанесли ракетный удар по пятиэтажке в Константиновке, в результате чего пострадали три человека. Еще один дом был недавно обстрелян врагом в Селидово.