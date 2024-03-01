Росіяни масовано вдарили по Вовчанську, було мінімум 30 вибухів: є поранений (фото)
Російські війська сьогодні, 1 березня, масовано вдарили по Вовчанську в Харківській області. Унаслідок цього постраждав чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.
Зазначається, що окупанти знову обстріляли Вовчанськ, у місті пролунало щонайменше 30 вибухів.
"Обстріл стався близько 11:00. Пошкоджено приватні будинки. Поранення отримав місцевий мешканець 1956 року народження", - йдеться в повідомленні.
Фото: Наслідки ударів (facebook.com/police.kharkov)
На місцях "прильотів" подій працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження.
Обстріл населених пунктів України
Росія в ніч на 1 березня знову атакувала територію України, застосувавши як дрони типу "шахед", так і ракети. ППО вдалось "приземлити" 4 з 4 ворожих безпілотників.
Також у ніч на 1 березня 2024 року противник атакував п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300.
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