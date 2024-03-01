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Росіяни масовано вдарили по Вовчанську, було мінімум 30 вибухів: є поранений (фото)

Вовчанськ, П'ятниця 01 березня 2024 15:54
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Росіяни масовано вдарили по Вовчанську, було мінімум 30 вибухів: є поранений (фото) Архівне фото: Росіяни масовано вдарили по Вовчанську (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 1 березня, масовано вдарили по Вовчанську в Харківській області. Унаслідок цього постраждав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Зазначається, що окупанти знову обстріляли Вовчанськ, у місті пролунало щонайменше 30 вибухів.

"Обстріл стався близько 11:00. Пошкоджено приватні будинки. Поранення отримав місцевий мешканець 1956 року народження", - йдеться в повідомленні.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/police.kharkov)

На місцях "прильотів" подій працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження.

Обстріл населених пунктів України

Росія в ніч на 1 березня знову атакувала територію України, застосувавши як дрони типу "шахед", так і ракети. ППО вдалось "приземлити" 4 з 4 ворожих безпілотників.

Також у ніч на 1 березня 2024 року противник атакував п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300.

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