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Росіяни вдарили КАБом по промисловій інфраструктурі Запоріжжя, є загиблий

Фото: росіяни вдарили КАБом по промисловій інфраструктурі Запоріжжя, є загиблий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вдарили по промисловому об'єкту Запоріжжя. Внаслідок обстрілу є загиблий й поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

"Ворог атакував промислову  інфраструктуру в Запоріжжі. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - написав Федоров. 

Варто додати, що перед цим Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджали про ворожу керовану авіаційну бомбу (КАБ), яка рухалась у напрямку міста.  

Станом на 15:55 відомо про: 

  • загиблого; 
  • трьох поранених. 

 

Обстріли України

Від початку повномасштабної війни російські терористи вдаються до регулярних обстрілів території України. Для ударів ворог застосовує КАБи, ракети різних типів, артилерію, безпілотні літальні апарати (БпЛА) й не тільки, що створює загрозу для цивільних.

Зокрема майже кожної ночі росіяни запускають десятки безпілотників. Наприклад, у ніч на 8 січня терористи запустили проти України 64 дрони. Протиповітряній обороні вдалось знищити 41 з них. Ще 22 дрони були локаційно втрачені.

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