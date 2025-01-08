Росіяни вдарили КАБом по промисловій інфраструктурі Запоріжжя, є загиблий

Обстріли України

Від початку повномасштабної війни російські терористи вдаються до регулярних обстрілів території України. Для ударів ворог застосовує КАБи, ракети різних типів, артилерію, безпілотні літальні апарати (БпЛА) й не тільки, що створює загрозу для цивільних.

Зокрема майже кожної ночі росіяни запускають десятки безпілотників. Наприклад, у ніч на 8 січня терористи запустили проти України 64 дрони. Протиповітряній обороні вдалось знищити 41 з них. Ще 22 дрони були локаційно втрачені.

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