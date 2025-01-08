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Россияне ударили КАБом по промышленной инфраструктуре Запорожья, есть погибший

Фото: россияне ударили КАБом по промышленной инфраструктуре Запорожья, есть погибший (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты ударили по промышленному объекту Запорожья. В результате обстрела есть погибший и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

"Враг атаковал промышленную инфраструктуру в Запорожье. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал Федоров.

Стоит добавить, что перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали о вражеской управляемой авиационной бомбе (КАБ), которая двигалась в направлении города.

По состоянию на 15:55 известно о:

  • погибшем;
  • трех раненых.

 

 

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной войны российские террористы прибегают к регулярным обстрелам территории Украины. Для ударов враг применяет КАБы, ракеты различных типов, артиллерию, беспилотные летательные аппараты (БпЛА) и не только, что создает угрозу для гражданских.

В частности почти каждую ночь россияне запускают десятки беспилотников. Например, в ночь на 8 января террористы запустили против Украины 64 дрона. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 41 из них. Еще 22 дрона были локационно потеряны.

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