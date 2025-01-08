Россияне ударили КАБом по промышленной инфраструктуре Запорожья, есть погибший

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной войны российские террористы прибегают к регулярным обстрелам территории Украины. Для ударов враг применяет КАБы, ракеты различных типов, артиллерию, беспилотные летательные аппараты (БпЛА) и не только, что создает угрозу для гражданских.

В частности почти каждую ночь россияне запускают десятки беспилотников. Например, в ночь на 8 января террористы запустили против Украины 64 дрона. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 41 из них. Еще 22 дрона были локационно потеряны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.