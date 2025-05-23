Обстріл відбувся, як розповідає Синєгубов, близько о 09:20. Згідно з попередньою інформацією, удар було завдано КАБом.

Після обстрілу було відомо про двох постраждалих: 60-річних чоловіків, працівників місцевого комунального підприємства. Обидвох госпіталізували у важкому стані.

Ілюстративне зображення: росіяни вдарили КАБом по комунальниках у Куп'янську, є загиблий (Getty Images)

Пізніше стало відомо, що один із комунальників помер.

"Медики зробили все можливе, але чоловік помер. Наразі лікарі борються за життя другого постраждалого", - розповів Синєгубов.