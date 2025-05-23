Росія масовано атакувала Полтавську область, частина людей залишилась без світла
У ніч на 23 травня російські терористи здійснили масовану атаку безпілотних літальних апаратів (БпЛА) на Полтавську область. В регіоні є руйнування, частина людей залишилась без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голову Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимира Когута.
Кременчуцька громада
За словами Когута, через пряме влучання й падіння уламків у Кременчуцькій громаді знищено будівлю одного з підприємств. Також під час атаки виникла пожежа, яку пізніше локалізували підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС). Вибухова хвиля пошкодила сім приватних домогосподарств.
Внаслідок атаки поранення отримала одна людина, але вона відмовилась від госпіталізації.
Ілюстративне фото: Росія масовано атакувала Полтавську область (t.me/poltavskaOVA)
Станом на зараз 100 юридичних та майже 1800 побутових споживачів перебувають без світла.
Полтавський район
Згідно з даними ОВА, уламки БпЛА пошкодили лінію електропередач внаслідок чого без світла перебуває більше 270 абонентів. Наразі фахівці працюють над відновлення енергопостачання.
Обстріли України з боку Росії
Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно завдає ударів по території України. Для атак терористи застосовують керовані авіаційні бомби (КАБи), ракети різних типів, дрони й артилерію. Також під удари часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян.
До атак безпілотниками ворог вдається щоночі. Наприклад, у ніч на 22 травня, росіяни застосували балістичну ракету й 128 дронів.
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