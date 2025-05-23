Россияне ударили КАБом по коммунальщикам в Купянске, есть погибший

Обстрелы Украины со стороны России

Российские террористы регулярно обстреливают территорию Украины. Для ударов враг применяет ракеты, КАБы, беспилотные летательные аппараты (БпЛА) и артиллерию. Часто под удар попадает гражданская инфраструктура.

Этой ночью россияне массированно обстреляли дронами Полтавскую область, в результате чего в регионе есть разрушения. Часть горожан осталась без света.

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