Росіяни вдарили КАБом по комунальниках у Куп'янську, є загиблий
Російські терористи зранку вдарили керованою авіаційною бомбою (КАБ) по комунальниках у Куп'янську. Один із працівників загинув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олега Синєгубова.
Обстріл відбувся, як розповідає Синєгубов, близько о 09:20. Згідно з попередньою інформацією, удар було завдано КАБом.
Після обстрілу було відомо про двох постраждалих: 60-річних чоловіків, працівників місцевого комунального підприємства. Обидвох госпіталізували у важкому стані.
Ілюстративне зображення: росіяни вдарили КАБом по комунальниках у Куп'янську, є загиблий (Getty Images)
Пізніше стало відомо, що один із комунальників помер.
"Медики зробили все можливе, але чоловік помер. Наразі лікарі борються за життя другого постраждалого", - розповів Синєгубов.
Обстріли України з боку Росії
Російські терористи регулярно обстрілюють територію України. Для ударів ворог застосовує ракети, КАБи, безпілотні літальні апарати (БпЛА) й артилерію. Часто під удар потрапляє цивільна інфраструктура.
Цієї ночі росіяни масовано обстріляли дронами Полтавську області, внаслідок чого в регіоні є руйнування. Частина містян залишилась без світла.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.