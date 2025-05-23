Ілюстративне зображення: росіяни вдарили КАБом по комунальниках у Куп'янську, є загиблий (Getty Images)

Російські терористи зранку вдарили керованою авіаційною бомбою (КАБ) по комунальниках у Куп'янську. Один із працівників загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олега Синєгубова.

Обстріл відбувся, як розповідає Синєгубов, близько о 09:20. Згідно з попередньою інформацією, удар було завдано КАБом. Після обстрілу було відомо про двох постраждалих: 60-річних чоловіків, працівників місцевого комунального підприємства. Обидвох госпіталізували у важкому стані. Ілюстративне зображення: росіяни вдарили КАБом по комунальниках у Куп'янську, є загиблий (Getty Images) Пізніше стало відомо, що один із комунальників помер. "Медики зробили все можливе, але чоловік помер. Наразі лікарі борються за життя другого постраждалого", - розповів Синєгубов.