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Росіяни вдарили КАБом по комунальниках у Куп'янську, є загиблий

П'ятниця 23 травня 2025 11:48
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Росіяни вдарили КАБом по комунальниках у Куп'янську, є загиблий Ілюстративне зображення: росіяни вдарили КАБом по комунальниках у Куп'янську, є загиблий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи зранку вдарили керованою авіаційною бомбою (КАБ) по комунальниках у Куп'янську. Один із працівників загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олега Синєгубова.

Обстріл відбувся, як розповідає Синєгубов, близько о 09:20. Згідно з попередньою інформацією, удар було завдано КАБом.

Після обстрілу було відомо про двох постраждалих: 60-річних чоловіків, працівників місцевого комунального підприємства. Обидвох госпіталізували у важкому стані.

Росіяни вдарили КАБом по комунальниках у Куп'янську, є загиблий

Ілюстративне зображення: росіяни вдарили КАБом по комунальниках у Куп'янську, є загиблий (Getty Images)

Пізніше стало відомо, що один із комунальників помер.

"Медики зробили все можливе, але чоловік помер. Наразі лікарі борються за життя другого постраждалого", - розповів Синєгубов.

Обстріли України з боку Росії

Російські терористи регулярно обстрілюють територію України. Для ударів ворог застосовує ракети, КАБи, безпілотні літальні апарати (БпЛА) й артилерію. Часто під удар потрапляє цивільна інфраструктура.

Цієї ночі росіяни масовано обстріляли дронами Полтавську області, внаслідок чого в регіоні є руйнування. Частина містян залишилась без світла.

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