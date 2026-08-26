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Росіяни вдарили КАБом по Херсонській ТЕЦ, є серйозні руйнування

12:05 26.08.2026 Ср
1 хв
Масштаб руйнувань оцінять, щойно дозволить безпекова ситуація
aimg Валерія Абабіна
Фото: Херсонська ТЕЦ після атаки РФ (naftogaz com)

Основне джерело тепла для Херсона, місцева ТЕЦ, зазнало серйозних руйнувань унаслідок удару керованою авіаційною бомбою РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Групу Нафтогаз.

Російські війська атакували керованою авіаційною бомбою Херсонську ТЕЦ. Унаслідок удару основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань.

"Масштаб пошкоджень можна буде оцінити, щойно це дозволить безпекова ситуація. Координуємо подальші дії з місцевою владою", - зазначив в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

Херсонська ТЕЦ Групи Нафтогаз - виключно цивільний об'єкт, основне призначення якого - постачання тепла жителям міста. Протягом 2026 року станція зазнала десятків російських атак.

Нагадаємо, росіяни системно б'ють по Херсонській ТЕЦ дронами та артилерією. Станція є єдиним джерелом теплопостачання для десятків тисяч мешканців міста.

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ХерсонТЕЦВійна в УкраїніРосійська Федерація