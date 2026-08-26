Россияне ударили КАБом по Херсонской ТЭЦ, есть серьезные разрушения

Российские войска атаковали управляемой авиационной бомбой Херсонскую ТЭЦ. В результате удара основной источник тепла для города получил серьезные разрушения.

"Масштаб повреждений можно будет оценить, как только это позволит ситуация безопасности. Координируем дальнейшие действия с местными властями", - отметил и.о. председателя правления НАК "Нефтегаз Украины" Сергей Федоренко.

Херсонская ТЭЦ Группы Нафтогаз – исключительно гражданский объект, основное назначение которого – поставка тепла жителям города. В течение 2026 года станция подверглась десяткам российских атак.