Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю, є загибла та постраждалі

Російські війська вранці 25 липня вдарили КАБами по Запоріжжю. Загинула жінка, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Наразі відомо, що внаслідок удару 9 людей потребують допомоги лікарів, у тому числі троє дітей. Одна жінка загинула.

Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запоріжжю та області.

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, у ніч на 25 липня росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу загорівся торгівельний центр та відомо про постраждалих.

У четвер, 23 липня, ворог атакував місто КАБами. У результаті атаки було пошкоджено будівлю медичного центру, п’ятиповерховий будинок та автомобілі. Крім того, постраждало 25 осіб.

Також 22 липня ворог завдав удару дронами по підприємству харчової промисловості. У результаті атаки виникла пожежа, є постраждалі.