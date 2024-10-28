Росіяни вдарили КАБами по центру Харкова: почалася пожежа

Обстріли Харкова

Варто зауважити, що росіяни останнім часом практично щодня тероризують Харків авіаударами. Вони використовують для атак керовані авіаційні бомби.

Зокрема, вибухи у місті через атаку росіян лунали сьогодні, 28 жовтня, вночі. Окупанти вдарили поряд із дев'ятиповерхівкою. Постраждав один чоловік, у нього було осколкове поранення.

При цьому росіяни били по Харкову авіабомбами і 27 жовтня. Детальні наслідки атаки невідомі.

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