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Росіяни вдарили КАБами по центру Харкова: почалася пожежа

Ілюстративне фото: російський бомбардувальник запустив по Харкову авіабомби (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 28 жовтня, увечері запустили по Харкову авіабомби. У місті пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

"У Харкові чути вибухи. Ворог атакує місто КАБами - будьте обережні. Можливі повторні пуски", - написав Терехов.

Пізніше він уточнив, що під атакою був центр Харкова. На місці "прильоту" почалася пожежа, піднявся дим. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Оновлено 21:18

Терехов уточнив, що внаслідок російського удару є поранені.

Оновлено 21:34

За словами міського голови, у Харкові станом на зараз відомо про п'ятьох постраждалих.

Обстріли Харкова

Варто зауважити, що росіяни останнім часом практично щодня тероризують Харків авіаударами. Вони використовують для атак керовані авіаційні бомби.

Зокрема, вибухи у місті через атаку росіян лунали сьогодні, 28 жовтня, вночі. Окупанти вдарили поряд із дев'ятиповерхівкою. Постраждав один чоловік, у нього було осколкове поранення.

При цьому росіяни били по Харкову авіабомбами і 27 жовтня. Детальні наслідки атаки невідомі.

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ХарківВійна в УкраїніОбстріл Харкова