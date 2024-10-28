Россияне ударили КАБами по центру Харькова: начался пожар

"В Харькове слышны взрывы. Враг атакует город КАБами - будьте осторожны. Возможны повторные пуски", - написал Терехов.

Позже он уточнил, что под атакой находился центр Харькова. На месте “прилета” начался пожар, поднялся дым. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Обновлено 21:18

Терехов уточнил, что в результате российского удара есть раненые.

Обновлено 21:34

По словам городского главы, в Харькове по состоянию на сейчас известно о пяти пострадавших.

Обновлено 21:49

Глава ОВА Синегубов уточнил, что в Харькове уже шестеро раненых. Из-за атаки повреждено здание медицинского учреждения и администратвного учреждения.