Росіяни вдарили КАБами по передмістю Запоріжжя, серед поранених є дитина

Атака відбулася у ніч на четвер, 20 березня. Від ударів постраждали 61-річний чоловік, троє жінок (50, 54, 55 років) і дитина. Всім надано допомогу.

Крім того, внаслідок обстрілів загорілися автомобілі та житлові будинки загальною площею 700 м2.

На місці злочину працювали екстрені служби. Від Держслужби з надзвичайних ситуацій залучили 55 рятувальників і 9 одиниць техніки.

Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій (t.me/dsns_telegram/39919)

Оновлено: надзвичайники врятували песика

Як розповіли пізніше у ДСНС, запорізькі надзвичайники, ліквідовуючи наслідки російських обстрілів, врятували песика, який опинився під завалами будинку.

"Порятунок чотирилапого ускладнювався тим, що він знаходився глибоко під уламками зруйнованих конструкцій будівлі. Рятувальники дістали собаку", - розповіли у Службі.

Також рятувальники додали, що життю хвостатого нічого не загрожує, та показали кадри порятунку песика.