Россияне ударили КАБами по пригороду Запорожья, среди раненых есть ребенок

Российские террористы атаковали управляемыми авиабомбами населенные пункты Запорожского района. На месте прилетов вспыхнули пожары, ранены гражданские жители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Атака произошла в ночь на четверг, 20 марта. От ударов пострадали 61-летний мужчина, трое женщин (50, 54, 55 лет) и ребенок. Всем оказана помощь.
Кроме того, в результате обстрелов загорелись автомобили и жилые дома общей площадью 700 м2.
На месте преступления работали экстренные службы. От Госслужбы по чрезвычайным ситуациям привлекли 55 спасателей и 9 единиц техники.
Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (t.me/dsns_telegram/39919)
Как рассказали позже в ГСЧС, запорожские чрезвычайники, ликвидируя последствия российских обстрелов, спасли собачку, оказавшуюся под завалами дома.
"Спасение четырехлапого осложнялось тем, что он находился глубоко под обломками разрушенных конструкций здания. Спасатели достали собаку", - рассказали в Службе.
Также спасатели добавили, что жизни хвостатого ничего не угрожает, и показали кадры спасения собачки.
Армия страны-агрессора продолжает масштабно атаковать гражданскую инфраструктуру и населенные пункты ударными БпЛА, ракетами и КАБами.
Вечером 20 марта российские военные запустили в воздушное пространство Украины большое количество дронов типа "Шахед".
В Одессе прогремели много мощных взрывов, вспыхнули пожары. В некоторых районах исчезла электроэнергия, есть пострадавшие.
Минувшей ночью враг массированно атаковал "Шахедами" Кропивницкий. В городе из-за прилетов и падения обломков вспыхнуло много пожаров. Есть пострадавшие среди местных жителей, среди них - ребенок.
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