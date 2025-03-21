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Россияне ударили КАБами по пригороду Запорожья, среди раненых есть ребенок

Фото: на месте попадания российских авиабомб вспыхнул пожар (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы атаковали управляемыми авиабомбами населенные пункты Запорожского района. На месте прилетов вспыхнули пожары, ранены гражданские жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Атака произошла в ночь на четверг, 20 марта. От ударов пострадали 61-летний мужчина, трое женщин (50, 54, 55 лет) и ребенок. Всем оказана помощь.

Кроме того, в результате обстрелов загорелись автомобили и жилые дома общей площадью 700 м2.

На месте преступления работали экстренные службы. От Госслужбы по чрезвычайным ситуациям привлекли 55 спасателей и 9 единиц техники.

 

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (t.me/dsns_telegram/39919)

Обновлено: чрезвычайники спасли собачку

Как рассказали позже в ГСЧС, запорожские чрезвычайники, ликвидируя последствия российских обстрелов, спасли собачку, оказавшуюся под завалами дома.

"Спасение четырехлапого осложнялось тем, что он находился глубоко под обломками разрушенных конструкций здания. Спасатели достали собаку", - рассказали в Службе.

Также спасатели добавили, что жизни хвостатого ничего не угрожает, и показали кадры спасения собачки.

Российские атаки по Украине

Армия страны-агрессора продолжает масштабно атаковать гражданскую инфраструктуру и населенные пункты ударными БпЛА, ракетами и КАБами.

Вечером 20 марта российские военные запустили в воздушное пространство Украины большое количество дронов типа "Шахед".

В Одессе прогремели много мощных взрывов, вспыхнули пожары. В некоторых районах исчезла электроэнергия, есть пострадавшие.

Минувшей ночью враг массированно атаковал "Шахедами" Кропивницкий. В городе из-за прилетов и падения обломков вспыхнуло много пожаров. Есть пострадавшие среди местных жителей, среди них - ребенок.

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