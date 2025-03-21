Россияне ударили КАБами по пригороду Запорожья, среди раненых есть ребенок

Атака произошла в ночь на четверг, 20 марта. От ударов пострадали 61-летний мужчина, трое женщин (50, 54, 55 лет) и ребенок. Всем оказана помощь.

Кроме того, в результате обстрелов загорелись автомобили и жилые дома общей площадью 700 м2.

На месте преступления работали экстренные службы. От Госслужбы по чрезвычайным ситуациям привлекли 55 спасателей и 9 единиц техники.

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (t.me/dsns_telegram/39919)

Обновлено: чрезвычайники спасли собачку

Как рассказали позже в ГСЧС, запорожские чрезвычайники, ликвидируя последствия российских обстрелов, спасли собачку, оказавшуюся под завалами дома.

"Спасение четырехлапого осложнялось тем, что он находился глубоко под обломками разрушенных конструкций здания. Спасатели достали собаку", - рассказали в Службе.

Также спасатели добавили, что жизни хвостатого ничего не угрожает, и показали кадры спасения собачки.