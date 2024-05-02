ua en ru
Чт, 02 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вдарили КАБами по Харківській області, постраждали шестеро дітей

Четвер 02 травня 2024 16:45
UA EN RU
Росіяни вдарили КАБами по Харківській області, постраждали шестеро дітей Фото: росіяни вдарили КАБом по Харківській області, постраждали чотири дитини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи, сьогодні, 2 травня, вдарили керованими авіаційними бомбами (КАБ) по Харківській області. Внаслідок обстрілів поранення отримали шестеро дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова (ОВА).

Як розповів Синєгубов, терористи завдали удару по цивільній інфраструктурі у Дергачах Харківського району.

Станом на зараз відомо про сімох постраждалих, серед яких:

  • четверо дітей, які отримали поранення середньої тяжкості;
  • двоє дітей з легкими пораненнями кінцівок;
  • 75-річний чоловік, якому надали допомогу на місці.

Усіх дітей госпіталізували.

Перед цим Синєгубов закликав цивільних не покидати укриття через ризик повторних ударів КАБами.

Росіяни вдарили КАБами по Харківській області, постраждали шестеро дітей

Фото: карта повітряних тривог станом на 16:41 (alerts.in.ua)

Обстріли Харківської області

Останні тижні ворог посилили удари по критичній, а також цивільній інфраструктурі Харківської області. Внаслідок цього на території регіону вже тривалий час діють обмеження електропостачання. Зокрема загострення обстрілів активізувало питання посилення протиповітряної оборони України.

Росіяни обстрілювали регіон й вчора, 1 травня. У Харкові "приліт" стався у приватний будинок на околиці міста. Зокрема були пошкоджені десятки інших будинків. Внаслідок обстрілу Золочева загинули двоє людей: 77-річний чоловік та жінка 74 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Харків Війна в Україні
NEWS
На кордоні Часового Яру йдуть бойові дії: скільки людей залишається у місті
На кордоні Часового Яру йдуть бойові дії: скільки людей залишається у місті
DAILY
Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла