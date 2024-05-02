Росіяни вдарили КАБами по Харківській області, постраждали шестеро дітей
Російські терористи, сьогодні, 2 травня, вдарили керованими авіаційними бомбами (КАБ) по Харківській області. Внаслідок обстрілів поранення отримали шестеро дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова (ОВА).
Як розповів Синєгубов, терористи завдали удару по цивільній інфраструктурі у Дергачах Харківського району.
Станом на зараз відомо про сімох постраждалих, серед яких:
- четверо дітей, які отримали поранення середньої тяжкості;
- двоє дітей з легкими пораненнями кінцівок;
- 75-річний чоловік, якому надали допомогу на місці.
Усіх дітей госпіталізували.
Перед цим Синєгубов закликав цивільних не покидати укриття через ризик повторних ударів КАБами.
Фото: карта повітряних тривог станом на 16:41 (alerts.in.ua)
Обстріли Харківської області
Останні тижні ворог посилили удари по критичній, а також цивільній інфраструктурі Харківської області. Внаслідок цього на території регіону вже тривалий час діють обмеження електропостачання. Зокрема загострення обстрілів активізувало питання посилення протиповітряної оборони України.
Росіяни обстрілювали регіон й вчора, 1 травня. У Харкові "приліт" стався у приватний будинок на околиці міста. Зокрема були пошкоджені десятки інших будинків. Внаслідок обстрілу Золочева загинули двоє людей: 77-річний чоловік та жінка 74 років.
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