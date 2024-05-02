Росіяни вдарили КАБами по Харківській області, постраждали шестеро дітей

Російські терористи, сьогодні, 2 травня, вдарили керованими авіаційними бомбами (КАБ) по Харківській області. Внаслідок обстрілів поранення отримали шестеро дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова (ОВА).

Перед цим Синєгубов закликав цивільних не покидати укриття через ризик повторних ударів КАБами .

Станом на зараз відомо про сімох постраждалих , серед яких:

Як розповів Синєгубов, терористи завдали удару по цивільній інфраструктурі у Дергачах Харківського району.

Обстріли Харківської області

Останні тижні ворог посилили удари по критичній, а також цивільній інфраструктурі Харківської області. Внаслідок цього на території регіону вже тривалий час діють обмеження електропостачання. Зокрема загострення обстрілів активізувало питання посилення протиповітряної оборони України.

Росіяни обстрілювали регіон й вчора, 1 травня. У Харкові "приліт" стався у приватний будинок на околиці міста. Зокрема були пошкоджені десятки інших будинків. Внаслідок обстрілу Золочева загинули двоє людей: 77-річний чоловік та жінка 74 років.

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