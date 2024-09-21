Росіяни вдарили КАБами, є постраждалий: деталі обстрілу Сум

Російські війська вдарили по Сумах коригованими авіабомбами. Вже відомо про руйнування приватних будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської обласної військової адміністрації.

Як зазначили у міській раді, вибухи пролунали у протилежних районах - у дачній та промисловій зонах. Через обрив лінії без світла залишилися споживачі в житловому районі Баранівка.

"Попередньо, одна людина отримала травми. Сталося загоряння сухої рослинності, зруйновано та пошкоджено приватні будинки. Проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки", - зазначили в ОВА.

Повідомляється, що сьогодні вдень противник завдав авіаційного удару по Сумах із застосуванням КАБів.

Зазначимо, до цього 19 вересня російські війська обстріляли пансіонат для людей похилого віку в Сумах. Тоді загинула одна особа, ще 13 постраждали. На момент удару в установі перебувало майже 300 осіб разом із персоналом.

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