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Росіяни вдарили КАБами, є постраждалий: деталі обстрілу Сум

Суми, Субота 21 вересня 2024 18:41
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Росіяни вдарили КАБами, є постраждалий: деталі обстрілу Сум Фото: російські літаки вдарили КАБами по Сумах (wikipedia.org)
Автор: Данило Крамаренко

Російські війська вдарили по Сумах коригованими авіабомбами. Вже відомо про руйнування приватних будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської обласної військової адміністрації.

Повідомляється, що сьогодні вдень противник завдав авіаційного удару по Сумах із застосуванням КАБів.

"Попередньо, одна людина отримала травми. Сталося загоряння сухої рослинності, зруйновано та пошкоджено приватні будинки. Проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки", - зазначили в ОВА.

Обласна адміністрація закликає сумчан не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Що ще відомо про удар по Сумам

Як зазначили у міській раді, вибухи пролунали у протилежних районах - у дачній та промисловій зонах. Через обрив лінії без світла залишилися споживачі в житловому районі Баранівка.

Зазначимо, до цього 19 вересня російські війська обстріляли пансіонат для людей похилого віку в Сумах. Тоді загинула одна особа, ще 13 постраждали. На момент удару в установі перебувало майже 300 осіб разом із персоналом.

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