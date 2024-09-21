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Россияне ударили КАБами, есть пострадавший: детали обстрела Сум

Суми, Суббота 21 сентября 2024 18:41
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Россияне ударили КАБами, есть пострадавший: детали обстрела Сум Фото: российские самолеты ударили КАБами по Сумам (wikipedia.org)
Автор: Данила Крамаренко

Российские войска ударили по Сумам корректируемыми авиабомбами. Уже известно о разрушении частных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской областной военной администрации.

Сообщается, что сегодня днем противник нанес авиационный удар по Сумам с применением КАБов.

"Предварительно, один человек получил травмы. Произошло возгорание сухой растительности, разрушены и повреждены частные дома. Проводится ликвидация последствий вражеской атаки", - отметили в ОВА.

Областная администрация призывает сумчан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Что еще известно об ударе по Сумам

Как отметили в городском совете, взрывы прогремели в противоположных районах - в дачной и промышленной зонах. В результате из-за обрыва линии без света остались потребители в жилом районе Барановка.

Отметим, до этого 19 сентября, российские войска обстреляли пансионат для пожилых людей в Сумах. Тогда погиб один человек, еще 13 пострадали. На момент удара в учреждении находились почти 300 человек вместе с персоналом.

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