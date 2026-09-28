Росіяни вдарили КАБами по двох районах Харкова: серед постраждалих троє дітей

Першими про подвійний удар по Київському району повідомили в міській владі. За уточненою інформацією Ситуаційного центру, одне з влучань сталось біля багатоквартирних будинків Салтівського району.

Згодом Терехов уточнив: обстріляли два райони міста, ворог застосував КАБи. Пошкоджено кілька житлових будинків у Київському та Салтівському районах. У Салтівському районі КАБ влучив безпосередньо у багатоквартирний будинок.

Унаслідок удару по Салтівському району поранення отримали троє дітей: 12-річна дівчинка, 8-річний хлопчик і 3-річна дівчинка. Їм надають допомогу лікарі.

Оновлено 5:10

Кількість постраждалих унаслідок ворожого "прильоту" в Салтівському районі Харкова зросла до 14 людей, серед яких 8 дітей. Про це повідомили в Харківській ОВА. Бригади екстреної медичної допомоги працюють у посиленому режимі.