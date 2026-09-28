Росіяни вдарили КАБами по двох районах Харкова: серед постраждалих троє дітей

Уночі 28 вересня російські війська завдали подвійного удару керованими авіабомбами по Харкову. Пошкоджено кілька житлових будинків у Київському та Салтівському районах, постраждали троє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.
Першими про подвійний удар по Київському району повідомили в міській владі. За уточненою інформацією Ситуаційного центру, одне з влучань сталось біля багатоквартирних будинків Салтівського району.
Згодом Терехов уточнив: обстріляли два райони міста, ворог застосував КАБи. Пошкоджено кілька житлових будинків у Київському та Салтівському районах. У Салтівському районі КАБ влучив безпосередньо у багатоквартирний будинок.
Унаслідок удару по Салтівському району поранення отримали троє дітей: 12-річна дівчинка, 8-річний хлопчик і 3-річна дівчинка. Їм надають допомогу лікарі.
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Кількість постраждалих унаслідок ворожого "прильоту" в Салтівському районі Харкова зросла до 14 людей, серед яких 8 дітей. Про це повідомили в Харківській ОВА. Бригади екстреної медичної допомоги працюють у посиленому режимі.
Нагадаємо, уночі 28 вересня Росія вже атакувала житловий сектор на Рівненщині - пошкоджено приватний будинок, люди, на щастя, поранень не зазнали.
Увечері 27 вересня в Києві сталось влучання у 16-поверхівку на рівні 7 поверху в Подільському районі - попередньо, є постраждалі.
Того ж вечора Росія також атакувала Софіївську Борщагівку - підтверджено влучання на території ринку "Столичний", є загиблі та майже 10 постраждалих.