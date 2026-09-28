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Росіяни вдарили КАБами по двох районах Харкова: серед постраждалих троє дітей

04:46 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: рятувальники працюють на місці влучання (Getty Images)

Уночі 28 вересня російські війська завдали подвійного удару керованими авіабомбами по Харкову. Пошкоджено кілька житлових будинків у Київському та Салтівському районах, постраждали троє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Першими про подвійний удар по Київському району повідомили в міській владі. За уточненою інформацією Ситуаційного центру, одне з влучань сталось біля багатоквартирних будинків Салтівського району.

Згодом Терехов уточнив: обстріляли два райони міста, ворог застосував КАБи. Пошкоджено кілька житлових будинків у Київському та Салтівському районах. У Салтівському районі КАБ влучив безпосередньо у багатоквартирний будинок.

Унаслідок удару по Салтівському району поранення отримали троє дітей: 12-річна дівчинка, 8-річний хлопчик і 3-річна дівчинка. Їм надають допомогу лікарі.

Оновлено 5:10

Кількість постраждалих унаслідок ворожого "прильоту" в Салтівському районі Харкова зросла до 14 людей, серед яких 8 дітей. Про це повідомили в Харківській ОВА. Бригади екстреної медичної допомоги працюють у посиленому режимі.

Нагадаємо, уночі 28 вересня Росія вже атакувала житловий сектор на Рівненщині - пошкоджено приватний будинок, люди, на щастя, поранень не зазнали.

Увечері 27 вересня в Києві сталось влучання у 16-поверхівку на рівні 7 поверху в Подільському районі - попередньо, є постраждалі.

Того ж вечора Росія також атакувала Софіївську Борщагівку - підтверджено влучання на території ринку "Столичний", є загиблі та майже 10 постраждалих.

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ХарківВійна в УкраїніОбстріл Харкова