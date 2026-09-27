У Києві уламки влучили в 16-поверхівку на рівні 7 поверху, є постраждалі

Фото: екстрені служби прямують на адреси, що постраждали (facebook.com/DSNSKyiv)

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У Подільському районі Києва зафіксовано влучання у 16-поверховий житловий будинок на рівні 7 поверху. Попередньо, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

У Подільському районі, поруч з офісним центром, на який раніше впали уламки БпЛА, зафіксовано влучання в 16-поверховий житловий будинок на рівні 7 поверху. Попередньо, є постраждалі. Екстрені служби працюють на місці.