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У Києві уламки влучили в 16-поверхівку на рівні 7 поверху, є постраждалі

23:11 27.09.2026 Нд
1 хв
aimg Катерина Коваль
У Києві уламки влучили в 16-поверхівку на рівні 7 поверху, є постраждалі Фото: екстрені служби прямують на адреси, що постраждали (facebook.com/DSNSKyiv)
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У Подільському районі Києва зафіксовано влучання у 16-поверховий житловий будинок на рівні 7 поверху. Попередньо, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

У Подільському районі, поруч з офісним центром, на який раніше впали уламки БпЛА, зафіксовано влучання в 16-поверховий житловий будинок на рівні 7 поверху. Попередньо, є постраждалі.

Екстрені служби працюють на місці.

Нагадаємо, увечері 27 вересня Росія атакувала Софіївську Борщагівку - підтверджено влучання на території ринку "Столичний", є загиблі та майже 10 постраждалих.

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