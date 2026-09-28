Россияне ударили КАБами по двум районам Харькова: среди пострадавших трое детей

Первыми о двойном ударе по Киевскому району сообщили в городских властях. По уточненной информации Ситуационного центра, одно из попаданий произошло возле многоквартирных домов Салтовского района.

Впоследствии Терехов уточнил: обстреляли два района города, враг применил КАБ. Повреждены несколько жилых домов в Киевском и Салтовском районах. В Салтовском районе КАБ попал прямо в многоквартирный дом.

В результате удара по Салтовскому району ранения получили трое детей: 12-летняя девочка, 8-летний мальчик и 3-летняя девочка. Им оказывают помощь врачи.

Обновлено 5:10

Число пострадавших в результате вражеского "прилета" в Салтовском районе Харькова возросло до 14 человек, среди которых 8 детей. Об этом сообщили в Харьковской ОВА. Бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме.