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Россияне ударили КАБами по двум районам Харькова: среди пострадавших трое детей

04:46 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: спасатели работают на месте попадания (Getty Images)

Ночью 28 сентября российские войска нанесли двойной удар управляемыми авиабомбами по Харькову. Повреждены несколько жилых домов в Киевском и Салтовском районах, пострадали трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Первыми о двойном ударе по Киевскому району сообщили в городских властях. По уточненной информации Ситуационного центра, одно из попаданий произошло возле многоквартирных домов Салтовского района.

Впоследствии Терехов уточнил: обстреляли два района города, враг применил КАБ. Повреждены несколько жилых домов в Киевском и Салтовском районах. В Салтовском районе КАБ попал прямо в многоквартирный дом.

В результате удара по Салтовскому району ранения получили трое детей: 12-летняя девочка, 8-летний мальчик и 3-летняя девочка. Им оказывают помощь врачи.

Обновлено 5:10

Число пострадавших в результате вражеского "прилета" в Салтовском районе Харькова возросло до 14 человек, среди которых 8 детей. Об этом сообщили в Харьковской ОВА. Бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме.

Напомним, ночью 28 сентября Россияуже атаковала жилой сектор в Ровенской области - поврежден частный дом, люди, к счастью, ранения не получили.

Вечером 27 сентября в Киеве произошло попадание в 16-этажку на уровне 7 этажа в Подольском районе - предварительно есть пострадавшие.

В тот же вечер Россия также атаковала Софиевскую Борщаговку - подтверждено попадание на территории рынка "Столичный", есть погибшие и почти 10 пострадавших.

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