Росіяни вдарили по Ізюму з "Торнадо": багато постраждалих

"Близько 22:00 (27 серпня, - ред) окупанти вдарили по м. Ізюм. За попередніми даними, використали РСЗВ "Торнадо", - написав він.

За даними голови ОВА, ударом пошкоджені будинки, хлібопекарське підприємство.

"Постраждали 12 людей", - додав Синєгубов, зазначивши, що одну людину госпіталізовано, ще четверо дітей - трьох, п'яти, восьми та 16 років отримали гостру реакцію на стрес, ще у однієї 13-річної дитини зафіксовані порізи кінцівок.

Обстріли Ізюма

Місто Ізюм Харківської області постійно знаходиться під обстрілами російської армії з початку масштабного вторгнення. З 1 квітня 2022 року місто було окуповане російськими загарбниками, але вже восени цього ж року ЗСУ повернули Ізюм під свій контроль.

З того часу РФ постійно обстрілює місто. Зокрема, в березні 2024 року росіяни атакували Ізюм дронами. Тоді були зруйновані місцева гімназія та будинки, поранення отримав 62-річний охоронець освітнього закладу.