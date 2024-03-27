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Окупанти розбомбили школу в Ізюмі, є постраждалий (фото)

Ізюм, Середа 27 березня 2024 09:59
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Окупанти розбомбили школу в Ізюмі, є постраждалий (фото) Фото: росіяни зруйнували гімназію в Ізюмі (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники атакували місто Ізюм Харківської області дронами. Внаслідок атаки зруйнована місцева гімназія та будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру у Telegram.

За даними правоохоронців, близько 3:15 27 березня росіяни вдарили безпілотниками по Ізюму. Фахівці вилучили уламки трьох дронів.

Внаслідок атаки була пошкоджена гімназія та прилеглі будинки. Через удар ворога поранення отримали 62-річний цивільний чоловік - охоронець освітнього закладу.

Прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: окупанти вдарили по Ізюму дронами (t.me/prokuratura_kharkiv)

Обстріл України в ніч на 27 березня

В ніч на 27 березня Росія випустила по Україні 13 дронів-камікадзе типу "Шахед". Пуски були з Курської області Росії.

Сили протиповітряної оборони України знищили 10 ворожих дронів. ППО працювала у Харківській, Сумській та Київській областях.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк пояснила, що росіяни завдають точкових ударів, ймовірно, для того, щоб ускладнити роботу ППО.

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