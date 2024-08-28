Россияне ударили по Изюму из "Торнадо": много пострадавших

"Около 22:00 (27 августа, - ред.) оккупанты ударили по г. Изюм. По предварительным данным, использовали РСЗО "Торнадо", - написал он.

По данным главы ОВА, ударом повреждены дома, хлебопекарное предприятие.

"Пострадали 12 человек", - добавил Синегубов, отметив, что один человек госпитализирован, еще четверо детей - трех, пяти, восьми и 16 лет получили острую реакцию на стресс, еще у одного 13-летнего ребенка зафиксированы порезы конечностей.

Обстрелы Изюма

Город Изюм Харьковской области постоянно находится под обстрелами российской армии с начала масштабного вторжения. В апреле 2022 года город был оккупирован российскими захватчиками, но уже осенью этого же года ВСУ вернули Изюм под свой контроль.

С этого времени РФ постоянно обстреливает город. В частности, в марте 2024 года россияне атаковали Изюм дронами. Тогда были разрушены местная гимназия и дома, ранения получил 62-летний охранник образовательного учреждения.