RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ударили по Изюму из "Торнадо": много пострадавших

Фото: россияне ударили по Изюму из "Торнадо", пострадали 12 человек (иллюстрация/t.me s dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска вечером 27 августа обстреляли Изюм Харьковской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо". 12 человек пострадали.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Около 22:00 (27 августа, - ред.) оккупанты ударили по г. Изюм. По предварительным данным, использовали РСЗО "Торнадо", - написал он.

По данным главы ОВА, ударом повреждены дома, хлебопекарное предприятие.

"Пострадали 12 человек", - добавил Синегубов, отметив, что один человек госпитализирован, еще четверо детей - трех, пяти, восьми и 16 лет получили острую реакцию на стресс, еще у одного 13-летнего ребенка зафиксированы порезы конечностей.

Обстрелы Изюма

Город Изюм Харьковской области постоянно находится под обстрелами российской армии с начала масштабного вторжения. В апреле 2022 года город был оккупирован российскими захватчиками, но уже осенью этого же года ВСУ вернули Изюм под свой контроль.

С этого времени РФ постоянно обстреливает город. В частности, в марте 2024 года россияне атаковали Изюм дронами. Тогда были разрушены местная гимназия и дома, ранения получил 62-летний охранник образовательного учреждения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков