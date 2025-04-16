Росіяни вдарили по Ізюму ракетою: поранені люди

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова .

Синєгубов повідомив, що сьогодні надвечір російські військові знову вдарили по українській території. Цього разу під прицілом ворога опинився Ізюм.

"За попередніми даними, внаслідок ракетного удару постраждали 35-річний чоловік та 32-річна жінка. Вони госпіталізовані до медичного закладу", - повідомив глава ОВА.

За його даними, внаслідок ворожого удару також пошкоджено приватний будинок.

Оновлено о 22:50.

Заступник Ізюмського міського голови з гуманітарних питань Володимир Мацокін повідомив, що від російського удару постраждала ще й дитина.

За словами Мацокіна, в лікарню, окрім двох дорослих доставили їх 7-річну дитину.

"В результаті ворожої атаки на місто в лікарню доставлені: чоловік 36 років, жінка 32 років та їх 7- річна дитина. Стабільні, загрози життю немає. Надається вся необхідна медична допомога", - повідомив він.