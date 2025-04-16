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Росіяни вдарили по Ізюму ракетою: поранені люди

Ізюм, Середа 16 квітня 2025 22:38
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Росіяни вдарили по Ізюму ракетою: поранені люди Фото: Росіяни вдарили по Ізюму (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Каріна Левицька

Окупанти завдали ракетного удару по місту Ізюм Харківської області. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Синєгубов повідомив, що сьогодні надвечір російські військові знову вдарили по українській території. Цього разу під прицілом ворога опинився Ізюм.

"За попередніми даними, внаслідок ракетного удару постраждали 35-річний чоловік та 32-річна жінка. Вони госпіталізовані до медичного закладу", - повідомив глава ОВА.

За його даними, внаслідок ворожого удару також пошкоджено приватний будинок.

Оновлено о 22:50.

Заступник Ізюмського міського голови з гуманітарних питань Володимир Мацокін повідомив, що від російського удару постраждала ще й дитина.

За словами Мацокіна, в лікарню, окрім двох дорослих доставили їх 7-річну дитину.

"В результаті ворожої атаки на місто в лікарню доставлені: чоловік 36 років, жінка 32 років та їх 7- річна дитина. Стабільні, загрози життю немає. Надається вся необхідна медична допомога", - повідомив він.

Обстріли Ізюму

Нагадаємо, місто Ізюм було сильно пошкоджене під час вторгнення Росії в Україну. Зокрема у 2022 році населений пункт був окупований російською армією, але восени того ж року ЗСУ звільнили Ізюм від російських загарбників. З того часу війська РФ постійно атакують це прифронтове місто.

До прикладу 24 березня Ізюм Харківської області зазнав масованих повітряних ударів із застосуванням дронів-камікадзе.

Внаслідок атаки з боку російських окупантів у місті сталася пожежа. Детальніше про обстріл, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, що голлівудська акторка Анджеліна Джолі висловила свою підтримку 14-річній Поліні з Ізюму, яка отримала серйозні поранення внаслідок російського обстрілу.

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Ізюм Харків Війна Росії проти України
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