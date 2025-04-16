Россияне ударили по Изюму ракетой: ранены люди

Оккупанты нанесли ракетный удар по городу Изюм Харьковской области. В результате атаки пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова .

Синегубов сообщил, что сегодня вечером российские военные снова ударили по украинской территории. На этот раз под прицелом врага оказался Изюм.

"По предварительным данным, в результате ракетного удара пострадали 35-летний мужчина и 32-летняя женщина. Они госпитализированы в медицинское учреждение", - сообщил глава ОВА.

По его данным, в результате вражеского удара также поврежден частный дом.