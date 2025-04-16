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Россияне ударили по Изюму ракетой: ранены люди

Изюм, Среда 16 апреля 2025 22:38
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Россияне ударили по Изюму ракетой: ранены люди Фото: Россияне ударили по Изюму (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Карина Левицкая

Оккупанты нанесли ракетный удар по городу Изюм Харьковской области. В результате атаки пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Синегубов сообщил, что сегодня вечером российские военные снова ударили по украинской территории. На этот раз под прицелом врага оказался Изюм.

"По предварительным данным, в результате ракетного удара пострадали 35-летний мужчина и 32-летняя женщина. Они госпитализированы в медицинское учреждение", - сообщил глава ОВА.

По его данным, в результате вражеского удара также поврежден частный дом.

Обстрелы Изюма

Напомним, город Изюм был сильно поврежден во время вторжения России в Украину. В частности в 2022 году населенный пункт был оккупирован российской армией, но осенью того же года ВСУ освободили Изюм от российских захватчиков. С тех пор войска РФ постоянно атакуют этот прифронтовой город.

К примеру 24 марта Изюм Харьковской области подвергся массированным воздушным ударам с применением дронов-камикадзе.

В результате атаки со стороны российских оккупантов в городе произошел пожар. Подробнее об обстреле, можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также писали, что голливудская актриса Анджелина Джоли выразила свою поддержку 14-летней Полине из Изюма, которая получила серьезные ранения в результате российского обстрела.

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Изюм Харьков Война России против Украины
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