Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росіяни вдарили по інфраструктурі Кривого Рогу, виникла пожежа

11:29 23.04.2026 Чт
2 хв
Що відомо про наслідки ворожого удару?
aimg Костянтин Широкун
Фото: росіяни вдарили по інфраструктурі Кривого Рогу (facebook.com/DSNSZP)

Російські війська зранку вдарили по Кривому Рогу. В результаті обстрілу виникла пожежа, також відомо про поранену.

Про це заявив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Під час останньої повітряної тривоги ворог атакував адміністративну будівлю та обʼєкт інфраструктури. Є пожежа. Приступили до аварійно-рятувальної операції", - зазначив Вілкул.

Що відомо про поранених

За його словами, поранена жінка, 41 рік. У неї проникаюче поранення грудної клітини. Зараз лікарі проводять операцію та боряться за її життя.

Рух транспорту обмежений

Він також зазначив, що через "шахедну" атаку пошкоджено високовольтний кабель однієї з підстанцій. Тимчасово тролейбуси маршрутів № 1,2,20, 21 розвертаються через особисту базу (Автовокзал).

"Електрики вже працюють, аби якнайскоріше відновити пошкодження", - додав Вілкул.

Удар РФ по Україні 23 квітня

Російські війська у ніч на 23 квітня атакували низку регіонів України на півдні, сході та півночі країни, випустивши 155 ударних дронів.

Так, окупанти в ніч проти 23 квітня масовано атакували Дніпро. Внаслідок атаки РФ у місті була пошкоджена житлова забудова. Зокрема, ворожий дрон залетів прямо у багатоповерхівку, через що загорілися кілька квартир.

Пізніше стало відомо, окрім будинку, у місті загорілися авто та магазин. Причому пожежі були у кількох районах Дніпра.

