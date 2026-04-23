Россияне ударили по инфраструктуре Кривого Рога, возник пожар

Российские войска утром ударили по Кривому Рогу. В результате обстрела возник пожар, также известно о раненом.
Об этом заявил начальник Совета обороны города Александр Вилкул, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Во время последней воздушной тревоги враг атаковал административное здание и объект инфраструктуры. Есть пожар. Приступили к аварийно-спасательной операции", - отметил Вилкул.
По его словам, ранена женщина, 41 год. У нее проникающее ранение грудной клетки. Сейчас врачи проводят операцию и борются за ее жизнь.
Он также отметил, что из-за "шахедной" атаки поврежден высоковольтный кабель одной из подстанций. Временно троллейбусы маршрутов № 1,2,20, 21 разворачиваются через личную базу (Автовокзал).
"Электрики уже работают, чтобы как можно скорее восстановить повреждения", - добавил Вилкул.
Российские войска в ночь на 23 апреля атаковали ряд регионов Украины на юге, востоке и севере страны, выпустив 155 ударных дронов.
Так, оккупанты в ночь на 23 апреля массированно атаковали Днепр. В результате атаки РФ в городе была повреждена жилая застройка. В частности, вражеский дрон залетел прямо в многоэтажку, из-за чего загорелись несколько квартир.
Позже стало известно, кроме дома, в городе загорелись авто и магазин. Причем пожары были в нескольких районах Днепра.