Россияне ударили по инфраструктуре Кривого Рога, возник пожар

"Во время последней воздушной тревоги враг атаковал административное здание и объект инфраструктуры. Есть пожар. Приступили к аварийно-спасательной операции", - отметил Вилкул.

Что известно о раненых

По его словам, ранена женщина, 41 год. У нее проникающее ранение грудной клетки. Сейчас врачи проводят операцию и борются за ее жизнь.

Движение транспорта ограничено

Он также отметил, что из-за "шахедной" атаки поврежден высоковольтный кабель одной из подстанций. Временно троллейбусы маршрутов № 1,2,20, 21 разворачиваются через личную базу (Автовокзал).

"Электрики уже работают, чтобы как можно скорее восстановить повреждения", - добавил Вилкул.