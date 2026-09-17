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Росіяни вдарили по індустріальному парку на Житомирщині, є загиблий та поранені

22:17 17.09.2026 Чт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: РФ атакувала Житомирщину (facebook.com_DSNSPOLTAVA)

Унаслідок російського удару по індустріальному парку на Житомирщині загинула людина, ще двоє зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка у Facebook.

Наслідки атаки РФ

Ворожа атака прийшлася по цивільному підприємству, яке розташоване на території індустріального парку в Коростенському районі.

Унаслідок обстрілу є загиблий та постраждалі:

  • Одна людина загинула на місці.
  • Двоє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

На місці влучання працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій та екіпажі екстреної медичної допомоги.

Інформація щодо кількості постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється.

Атаки РФ на Житомирщину

Нагадаємо, російські війська регулярно завдають ударів за допомогою дронів-камікадзе по цивільній та інфраструктурній забудові Житомирщини.

Зокрема, протягом доби 13 вересня окупанти масовано атакували безпілотниками Житомирську область.

Унаслідок ворожих влучань пошкоджень зазнали об'єкти інфраструктури та цивільні будівлі, двоє людей загинули, ще двох було госпіталізовано з пораненнями.

Крім того, напередодні, 12 вересня, росіяни атакували продуктовий магазин у Звягелі.

Тоді через російські обстріли загинули дві людини, а також під ударом опинилися місцеве підприємство та автозаправні станції.

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