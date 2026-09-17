Россияне ударили по индустриальному парку в Житомирской области, есть погибший и раненые

Атаки РФ на Житомирщину

Напомним, российские войска регулярно наносят удары с помощью дронов-камикадзе по гражданской и инфраструктурной застройке Житомирщины.

В частности, в течение суток 13 сентября кафиры массированно атаковали беспилотниками Житомирскую область.

В результате вражеских попаданий повреждения получили объекты инфраструктуры и гражданские здания, два человека погибли, еще двое были госпитализированы с ранениями.

Кроме того, накануне, 12 сентября, россияне атаковали продуктовый магазин в Звягеле.

Тогда из-за российских обстрелов погибли два человека, а также под ударом оказались местное предприятие и автозаправочные станции.