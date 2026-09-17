RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россияне ударили по индустриальному парку в Житомирской области, есть погибший и раненые

22:17 17.09.2026 Чт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: РФ атаковала Житомирщину (facebook.com_DSNSPOLTAVA)

В результате российского удара по индустриальному парку на Житомирщине погиб человек, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Житомирской областной военной администрации Виталия Бунечко в Facebook.

Последствия атаки РФ

Вражеская атака пришлась по гражданскому предприятию, расположенному на территории индустриального парка в Коростенском районе.

В результате обстрела есть погибший и пострадавшие:

  • Один человек погиб на месте.
  • Два человека получили ранения разной степени тяжести.

На месте попадания работают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и экипажи экстренной медицинской помощи.

Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Атаки РФ на Житомирщину

Напомним, российские войска регулярно наносят удары с помощью дронов-камикадзе по гражданской и инфраструктурной застройке Житомирщины.

В частности, в течение суток 13 сентября кафиры массированно атаковали беспилотниками Житомирскую область.

В результате вражеских попаданий повреждения получили объекты инфраструктуры и гражданские здания, два человека погибли, еще двое были госпитализированы с ранениями.

Кроме того, накануне, 12 сентября, россияне атаковали продуктовый магазин в Звягеле.

Тогда из-за российских обстрелов погибли два человека, а также под ударом оказались местное предприятие и автозаправочные станции.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЖитомирВойна в УкраинеАтака дроновРоссийская Федерация