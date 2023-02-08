Росіяни вдарили по Херсону: є загиблий

Як зазначають у відомстві, через чергову атаку ворога загинув літній чоловік, який перебував на вулиці.

Також окупанти вже вчетверте вдарили по дитячому центру реабілітації. Через ворожі атаки заклад, де нещодавно виховували дітей з особливими освітніми потребами, пошкоджено російськими снарядами.

"Коллективу вдалося вберегти центр від російського пограбування. Однак рашисти вирішили знищити те, що не змогли пограбувати", - додають у Херсонській ОВА.